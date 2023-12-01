قناة النهار دلال خير: بعد توجيه ندائه في البرنامج.. هشام عاد له بصره بعد تلقيه يد المساعدة بقلم قناة النهار نشر في 01 ديسمبر 2023 - 21:20 شارك غرِّد أرسل 41 0 رابط دائم : https://nhar.tv/06Zz8 اقرأ أيضا الشيخ النوي: حول تصريح وزير الفلاحة.. "علاش تكسرلو في راسو الوزير ما عجبكش سعر البطاطا بدل الحومة" قناة النهار 28 نوفمبر في سابقة من نوعها..إمام بعين الدفلى يضرب عن الطعام.. والمديرية توضّح قناة النهار 22 نوفمبر شاهد كيف علق النوي على تصريحات رئيس ديوان الحبوب بالنيابة حول نفاذ مخزون الحمص بسبب الڨرنطيطة قناة النهار 12 نوفمبر بلا زعاف مع أ.الدكتور نور الدين بكيس : هل الطفل مجرد ورقة بيضاء ؟ قناة النهار 16 نوفمبر طالع هابط: حفرة عندها 3 أشهر راهم حايرين فيها في حاسي مسعود .. واش راكي رافدة يا بلادي قناة النهار 19 نوفمبر النوي يطالب السلطات بالعاصمة بفتح تحقيق بعين البنيان بسبب فضيحة الملعب البلدي مع صاحب فندق قناة النهار 21 نوفمبر طالع هابط: مفتشية أملاك الدولة بالسوقر بتيارت كارثة بأتم معنى الكلمة قناة النهار 23 نوفمبر الفنان القدير صالح أوقروت يفاجئ الجميع بحضوره بقصر الثقافة قناة النهار 20 نوفمبر من 08 إلى 10 ساعات كاملة يقضيها الطفل في روضة الأطفال قناة النهار 28 نوفمبر رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس التركي "أردوغان" بمطار الجزائر الدولي قناة النهار 21 نوفمبر