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قناة النهار

دلال خير: بعد توجيه ندائه في البرنامج.. هشام عاد له بصره بعد تلقيه يد المساعدة

بقلم قناة النهار
دلال خير: بعد توجيه ندائه في البرنامج.. هشام عاد له بصره بعد تلقيه يد المساعدة
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رابط دائم : https://nhar.tv/06Zz8
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