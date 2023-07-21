قناة النهار دلال خير: بكير.. شاب يعاني الويلات بعد إصابته بالشلل النصفي بسبب حادث مروري بقلم قناة النهار نشر في 21 جويلية 2023 - 22:28 الجزائر شارك غرِّد أرسل 30 0 رابط دائم : https://nhar.tv/n2q1B اقرأ أيضا وزير الداخلية : بدون وعي المواطن و روح مسؤوليته لانستطيع التحكم في الحرائق قناة النهار 19 جويلية طالع هابط: النوي يثمن إنجازات الدولة في قطاع السكن ويطالب بوضع اليد في اليد من أجل الجزائر قناة النهار 06 جويلية صريح جدا: هكذا يتعامل الجزائريون مع إرتفاع درجات الحرارة .. قناة النهار 12 جويلية مراسم تشييع جنازة الشاب نائل الذي قتـ.ل برصـ.ـاص شرطي قناة النهار 02 جويلية رئيس الجمهورية : منا على 15 إلى 20 يوم مانقبلش نشوف أثر تع فياضانات قناة النهار 06 جويلية عين الدفلى : سكان دواوير تاشتة يعيشون أزمة عطش ويبحثون عن المياه بوسائل تقليدية قناة النهار 20 جويلية جيل الإستقلال يتغنى ببطولات أجداده الشهداء والمجاهدين قناة النهار 06 جويلية طالع هابط: النوي يسخر من وزارة الفلاحة بسبب رقمنة المواشي ووضع شريحة تتبع قناة النهار 13 جويلية وصول أول فوج للحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة بعد إتمام مناسك الحج قناة النهار 02 جويلية خوفا من عقاب الأولياء بسبب نتائج الإمتحانات..تسجيل حالات الإنتـ.ـحار بين التلاميذ قناة النهار 05 جويلية