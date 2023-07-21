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قناة النهار

دلال خير: بكير.. شاب يعاني الويلات بعد إصابته بالشلل النصفي بسبب حادث مروري

بقلم قناة النهار
دلال خير: بكير.. شاب يعاني الويلات بعد إصابته بالشلل النصفي بسبب حادث مروري
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/n2q1B
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