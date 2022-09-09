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دلال خير: حادثة مأساوية خلفت آثارا عميقة لا يمحوها الزمن.. قصة مؤثرة للطفل ياسر

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: حادثة مأساوية خلفت آثارا عميقة لا يمحوها الزمن.. قصة مؤثرة للطفل ياسر
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