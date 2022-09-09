قناة النهار دلال خير: حادثة مأساوية خلفت آثارا عميقة لا يمحوها الزمن.. قصة مؤثرة للطفل ياسر بقلم النهار أونلاين نشر في 09 سبتمبر 2022 - 19:48 شارك غرِّد أرسل 90 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/uV8Lk اقرأ أيضا طالع هابط: مواطن يستنجد بالنوي ويشتكي الغش في إنجاز الطريق قناة النهار 25 أوت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري تعديلا وزاريا قناة النهار 08 سبتمبر 21 ضحية في حادث اصطدام حافلة مسافرين وشاحنة محروقات بإليزي أخبار الجزائر 21 أوت من سوق السيارات ببلعباس.. "سامبول بـ 265 مليون وما باعش".. شاهد ما حدث في الأخير قناة النهار 02 سبتمبر مرام: هكذا قدرت نوفق بين داري وولادي وعملي قناة النهار 31 أوت الشيخ الابراهيمي.. ربي يحبنا ويفرح بتوبتنا قناة النهار 07 سبتمبر سكيكدة: أستاذ متقاعد يتمكن من خط كتاب الله كاملا بيده قناة النهار 31 أوت الرئيس ماكرون يزور كنيسة "سانتا كروز" بوهران قناة النهار 27 أوت بوعلام ديسكو ماغراب عن دي جي سنايك: يهتم بزاف بالثقافة الجزائرية..وليد فاميليا يبغي البلاد قناة النهار 27 أوت الشيخ النوي: الأحياء الفوضوية في وهران تنفجر.. والوالي سعيود في رحلة للقضاء عليها نهائيا قناة النهار 30 أوت