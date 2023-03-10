قناة النهار دلال خير: حادث عمل خطير أقعد الفنان “ناصر طبرقة” الفراش.. يوجه نداء إلى السلطات للتكفل بحالته بقلم النهار أونلاين نشر في 10 مارس 2023 - 20:49 شارك غرِّد أرسل 99 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QpxsJ اقرأ أيضا "رئيس غرفة الصيد البحري بيتيازة :"هناك منحة للصيّادين بداية من السنة المقبلة قناة النهار 04 مارس "وزير الصناعة :" مستعدون للعمل مع كل القطاعات من أجل بناء محيط خالٍ من الفساد قناة النهار 21 فيفري الطارف : ياسين..مثال للحلاق الخدوم للمرضى و المقعدين بالشط قناة النهار 06 مارس الكلمات النقية وإحترام الذوق العام .. رسالة فن التراث الأصيل بميلة قناة النهار 22 فيفري رئيس الجمهورية: أنا غاضب جدا من استفحال البيروقراطية والتماطل وتضييع الوقت قناة النهار 24 فيفري برج بوعريريج / إطلاق تيفو لتكريم العون فارس والحماية المدنية المشاركة في زلزال تركيا قناة النهار 01 مارس طالع هابط: عائلة تقطن في خيمة في عز الشتاء بعد طردهم من سكنهم قناة النهار 26 فيفري تصريحات بعض ركاب الحافلة التي تعرضت لحادث مرور مأساوي بتيكجدة قناة النهار 25 فيفري غياب النقل المدرسي.. تلاميذ يقطعون الكيلومترات للالتحاق بمدارسهم قناة النهار 02 مارس صور متداولة للوحات ترقيم السيارات الجديدة .. الدرك الوطني يوضح قناة النهار 22 فيفري