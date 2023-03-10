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قناة النهار

دلال خير: حادث عمل خطير أقعد الفنان “ناصر طبرقة” الفراش.. يوجه نداء إلى السلطات للتكفل بحالته

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: حادث عمل خطير أقعد الفنان “ناصر طبرقة” الفراش.. يوجه نداء إلى السلطات للتكفل بحالته
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