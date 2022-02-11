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قناة النهار

دلال خير: حادث مرور خطير أقعد علاء الفراش.. أمله الوحيد إجراء عملية صعبة في الخارج

بقلم قناة النهار
دلال خير: حادث مرور خطير أقعد علاء الفراش.. أمله الوحيد إجراء عملية صعبة في الخارج
دلال خير
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