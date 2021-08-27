قناة النهار دلال خير: حالات إنسانية تتـ.ـألم في صمت تنتظر يد المساعدة بقلم النهار أونلاين نشر في 27 أوت 2021 - 21:29 شارك غرِّد 14 0 دلال خير: حالات إنسانية تتـ.ـألم في صمت تنتظر يد المساعدة رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=977626 اقرأ أيضا حريق مهول في عزازقة بمنطقة بين قريتي الشرفة و ايت بوعدة قناة النهار 09 أوت فاسألوا: كيف تكون صلاة المسافر وماهي المسافة التي يجب أن تُقصر فيها؟ قناة النهار 10 أوت مواقع التواصل الإجتماعي الجانب المظلم.. السجن لمروج الإشاعات وخطاب الكراهية قناة النهار 22 أوت كتلة هوائية حارة في المناطق الشمالية والداخلية تتعدى 45 درجة تحت الظل قناة النهار 22 أوت