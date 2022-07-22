قناة النهار دلال خير: دليلة.. تخلت عن دراستها بعام قبل التخرج بسبب مرض القصور الكلوي بقلم قناة النهار نشر في 22 جويلية 2022 - 21:52 دلال خير شارك غرِّد أرسل 37 0 رابط دائم : https://nhar.tv/ndPMd اقرأ أيضا برنامج toutes options: ملتقى الأكاديمية الوطنية للوقاية والأمن عبر الطرق بالشريعة قناة النهار 16 جويلية مواطن يدعو وزير التجارة لشرب الشاي ..شاهد ردّة فعل كمال رزيق قناة النهار 20 جويلية المسافرون يهددون بمغادرة سفينة طارق بن زياد إن لم تقلع من ميناء وهران باتجاه إسبانيا قناة النهار 03 جويلية جزائريون: الراية الوطنية.. ذاكرة قصة كفاح قناة النهار 11 جويلية سارة "بنت البلاد" تكشف عن موعد صدور الموسم الثالث والرابع قناة النهار 10 جويلية طالع هابط: مستثمر فلاحي يستغيث ويندد بالحڨرة التي تعرض لها من طرف السلطات قناة النهار 07 جويلية الإستهلاك المفرط " للباراسيتامول"..عادة سلبية تضاعف خـطر الإصـابة بتلف الكبد قناة النهار 21 جويلية مخـاطر ضربات الشمس والتسمم الغذائي في فصل الصيف.. الأطباء يحذرون قناة النهار 18 جويلية مجتمع: جزائريون متمسكون بـ "المهيبة" رغم غلاء المعيشة قناة النهار 12 جويلية وزير الصحة: عمال تحصلوا على منحة كوفيد و"عمرو لا خدمها ويزيد يعيط" قناة النهار 19 جويلية