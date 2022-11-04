إعــــلانات
قناة النهار

دلال خير: رب أسرة ميسور الحال تعرض لحادث عمل أصابه بالشلل وإبنه الصغير خضع لعمليتين في القلب

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: رب أسرة ميسور الحال تعرض لحادث عمل أصابه بالشلل وإبنه الصغير خضع لعمليتين في القلب
  • 33
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/4ngL8
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر