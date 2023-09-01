قناة النهار دلال خير: رجل أصيب بمرض إلتهاب الشرايين إثر خطأ طبي وأمله الوحيد إجراء عملية جراحية في الخارج بقلم النهار أونلاين نشر في 01 سبتمبر 2023 - 19:10 شارك غرِّد أرسل 47 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CVjpO اقرأ أيضا الدورات الكروية عبر الأحياء.. المتنفس الوحيد لشباب المنطقة بورقلة قناة النهار 13 أوت صريح جدا: الزواج المبكر عند الجزائريين.. إستقرار أم إستعجال قناة النهار 23 أوت عائلة " موساوي " تناشد المحسنين مساعدتها لإجراء عملية زرع القوقعة لابنهم بالبويرة قناة النهار 21 أوت ببساطة / طريقة لجعل إبني متفوق في الدراسة قناة النهار 31 أوت أمطار ورياح قوية مع بحر هائج الحرارة في هذه المناطق قناة النهار 27 أوت صريح جدا: هكذا يحضر الجزائريون أبنائهم للموسم الدراسي قناة النهار 29 أوت تلمسان / البركة الزرقاء .. المتنفس الوحيد لأطفال منطقة بني سنوس قناة النهار 18 أوت شاهد أسعار السيارات المستعملة في سوق بوقرة بالبليدة.." السيارت غاليين والبيع مكّاش !!" قناة النهار 31 أوت إفتتاح المهرجان الثقافي الدولي " الصيف الموسيقي" في طبعته السادسة قناة النهار 23 أوت وزير السياحة : ولاية الطارف ستستقبل أكثر من 16 مشروع سياحي ذات جودة قناة النهار 14 أوت