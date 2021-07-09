قناة النهار دلال خير: رجل أصيب بمرض السرطان أقعده الفراش لا يملك تكاليف العلاج حتى أقرب الناس إليه تخلى عنه بقلم النهار أونلاين نشر في 09 جويلية 2021 - 19:49 شارك غرِّد 164 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=958162 اقرأ أيضا طالع هابط : أعداء الطبيعة يجعلون مدخل بلدية الكاليتوس مفرغة عمومية في صورة يندى لها الجبين قناة النهار 20 جوان الدرك الوطني يضع مخططا خاصا لتأمين موسم الإصطياف قناة النهار 01 جويلية قالمة: برنامج من أجل ضمان تموين السوق الوطني بالبطاطا على مدار السنة قناة النهار 25 جوان سيدي بلعباس: حجـ.ـز أنابيب ومعدات لسقي المحاصيل الزراعية بالمياه الملوثة قناة النهار 29 جوان