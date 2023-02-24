قناة النهار دلال خير: رجل تعرض إلى حادث مرور خطير تسبب له بإعوجاج في العمود الفقري وإصابات أخرى دائمة بقلم النهار أونلاين نشر في 24 فيفري 2023 - 21:06 شارك غرِّد أرسل 24 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/t7sVu اقرأ أيضا قسنطينة : أمين..جامعي يعمل في حظيرة للسيارات رغم الإعاقة قناة النهار 10 فيفري وقت التغيير: السيدة حبيبة.. أم مثالية لأربعة أطفال تطمح للعودة إلى ريعان شبابها بطلب من زوجها قناة النهار 22 فيفري بوقرة: خسارة النهائي خيبة للشعب وللاعبين قناة النهار 05 فيفري كوثر أوعلال: أنا أحضر من أجل أبي وأتمنى تحقيق حلمه بالحصول على ميدالية في أولمبياد 2024 قناة النهار 19 فيفري صريح جدا: هذه هي الرياضة التي تستهوي الجزائريين قناة النهار 21 فيفري الجلفة : محمد يناشد المحسنين لمساعدته لإسترجاع بصره قناة النهار 07 فيفري "العون حمزة حسان : هذا الموقف قاسني بزاف.."زوج دراري صغار قناة النهار 15 فيفري شنڨريحة : نسعى لتطوير صناعات عسكرية تعتمد على توطين ونقل التكنولوجيات قناة النهار 05 فيفري وزير الطاقة : سيتم تزويد 638 و 139 مدرسة بغاز البروبان في مناطق الظل قناة النهار 21 فيفري جيجل : حالة تراجع في أمواج البحر المشابهة لظاهرة الجزر بالشريط الساحلي للولاية قناة النهار 14 فيفري