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قناة النهار

دلال خير: رجل تعرض إلى حادث مرور خطير تسبب له بإعوجاج في العمود الفقري وإصابات أخرى دائمة

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: رجل تعرض إلى حادث مرور خطير تسبب له بإعوجاج في العمود الفقري وإصابات أخرى دائمة
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