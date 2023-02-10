قناة النهار دلال خير: رجل مصاب بسرطان البروستات.. توقف علاجه والسبب أوضاعه الإجتاعية بقلم النهار أونلاين نشر في 10 فيفري 2023 - 21:26 شارك غرِّد أرسل 42 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/02Ony اقرأ أيضا العاصمة: توقيف 3 أشخاص وحجز ما يقارب 13000 قرص من المؤثرات العقلية قناة النهار 02 فيفري وزير الشباب والرياضة: الحديث عن المنشآت والأرضيات أصبح من الماضي قناة النهار 21 جانفي بشار الأسد : تربينا في المدارس أن الجزائر بلد المليون شهيد وشعرنا أن الجزائرين أتوا من قلب سوريا " قناة النهار 10 فيفري طالع هابط: النوي يعزي الشعب الجزائري في شهداء الواجب الوطني ضحايا المروحية العسكرية قناة النهار 24 جانفي غليزان: الأمطار الأخيرة تنقذ الموسم الفلاحي في المناطق المتأخرة في زراعة الحبوب قناة النهار 02 فيفري فاسألوا : لا تقل ما شاء الله و شاء فلان قناة النهار 28 جانفي 6 درجات تحت الصفر مع إستمرار تساقط الثلوج و الأمطار قناة النهار 23 جانفي بسبب تزايد النساء المدخنات.. إرتفاع في نسبة المصابات بسرطان الرئة قناة النهار 03 فيفري الدولي السنغالي السابق "حاجي ضيوف": ملاعب الجزائر عالمية قناة النهار 04 فيفري رئيس الجمهورية :" أطلب من الحكومة العمل على تعميم إستعمال الوسائل الإلكترونية لتشمل مختلف المعاملات" قناة النهار 27 جانفي