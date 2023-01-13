قناة النهار دلال خير: رجل يعاني من مرض القصور الكلوي أوقفه عن العمل يطلب من المحسنين مساعدته للعلاج بقلم النهار أونلاين نشر في 13 جانفي 2023 - 21:24 شارك غرِّد أرسل 65 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/mRTOj اقرأ أيضا طالع هابط: مشروع 40 مسكن بعين تموشنت.. 4 سنين وهوما حاصلين في حفرة .. مخك يحبس قناة النهار 01 جانفي "برنامج 52 دقيقة إقتصاد: بفضل توجيهات الرئيس تبون.. الجزائر قريبا بين كبار مجموعة "بريكس قناة النهار 26 ديسمبر مشروع إغتـ ـيالات في العاصمة يُحبطها الجيش.. تفاصيل صادمة يكشفها الإرهـ.ـابي الموقوف قناة النهار 03 جانفي الغموض يخيم على أسواق السيارات المستعملة في آخر أنفاس سنة 2022 قناة النهار 24 ديسمبر عبد الله هنين يوجه رسالة لأساتذة التعليم.. "نحن لا ننقص من حقكم ونكمّل بعضنا البعض" قناة النهار 04 جانفي تساؤلات: رئيس الجمهورية.. سنة 2023 ستعرف تعزيز ما تم تحقيقه من إنجازات قناة النهار 24 ديسمبر سامية طبوش: تحية تقدير وإحترام للرئيس تبون بخصوص مبادرة لم شمل العرب قناة النهار 29 ديسمبر أمن: تعزيز مخططات الحماية والأمن في المطارات لإستقبال الوفود المشاركة في "الشان" قناة النهار 12 جانفي مستغانم: إستقبال الأطفال لفترة محددة.. فكرة تتجسد برياض الأطفال قناة النهار 24 ديسمبر الأمين العام للكاف: الجزائر تملك مرافق عالمية مهيئة لنجاح الشان وأطلب من الأنصار الحضور بقوة قناة النهار 09 جانفي