قناة النهار دلال خير: رضيع يصارع المـ.رض وهو تحت رحمة مكثف الأكسجين.. علاجه متوفر في خارج الوطن لكن بمبلغ كبير بقلم النهار أونلاين نشر في 20 أوت 2021 - 21:02 شارك غرِّد 37 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974747 اقرأ أيضا تساؤلات: تسجيل إنتشار رهيب للسلالة المتحورة "دالتا".. المدير العام لباستور يوضح قناة النهار 02 أوت دلال خير: طفلة من ذوي الهمم تعاني من تشوه خلقي في العينين والدها يناشد المحسنين لإجراء جراحة مستعجلة قناة النهار 30 جويلية تساؤلات: منحنى الإصابات بكورونا يشير إلى تخطي ذروة الموجة الثالثة قناة النهار 04 أوت "مكاش فيميجان كاين أكسجين".. أنصار العميد يتخلون عن الإحتفال بالمئوية لمساعدة مرضى كورونا قناة النهار 01 أوت