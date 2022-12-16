إعــــلانات
قناة النهار

دلال خير: سيدة أصيبت بمرض الباركنسون قلب حياتها رأسا على عقب

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: سيدة أصيبت بمرض الباركنسون قلب حياتها رأسا على عقب
  • 23
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/9qFWb
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر