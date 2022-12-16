قناة النهار دلال خير: سيدة أصيبت بمرض الباركنسون قلب حياتها رأسا على عقب بقلم النهار أونلاين نشر في 16 ديسمبر 2022 - 20:25 شارك غرِّد أرسل 23 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9qFWb اقرأ أيضا مومن أيت قاسي: المنتخب الفرنسي لديه خيارات قوية وغريزمان هو من يقرر كيفية اللعب قناة النهار 14 ديسمبر قطاع الثقافة في عهد الرئيس تبون..العودة من بعيد قناة النهار 15 ديسمبر غليزان : تسويق أسماك المياه العذبة بأسعار تنافسية في ظل ارتفاع أسعار اسماك البحر قناة النهار 13 ديسمبر الوزير الأول: لعدد من أعضاءالجالية المقيمة بالولايات المتحدة..نتمنى أن نراكم في بلدكم اليوم قبل الغد قناة النهار 14 ديسمبر النهار ترندينغ: كريستيانو رونالدو يودع المونديال بالدموع وعشاق الكرة يتعطافون معه قناة النهار 11 ديسمبر النوي يقصف فوندام و بروسلي الذين ظهرو في مختلف ولايات الوطن ويطالبهم بتوقيف هذه المهازل قناة النهار 11 ديسمبر تربية الإبل..النشاط الأكثر رواجا لدى سكان الجنوب قناة النهار 07 ديسمبر زين عامر: من المجحف أن تملك لاعب ككريستيانو رونالدو ولا تدخله في المباريات قناة النهار 12 ديسمبر حسين آشيو: كرواتيا لم تظهر بمستواها المعتاد والمباراة أمام البرازيل ستكون صعبة قناة النهار 08 ديسمبر دلال خير: طفل مصاب بالصمم يحتاج إلى عملية زراعة قوقعة وعائلته تعاني الفقر والحرمان قناة النهار 02 ديسمبر