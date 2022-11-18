قناة النهار دلال خير: شابة في ربيع العمر أرهقها المرض وأصبحت تبدو أكبر من عمرها بكثير بقلم النهار أونلاين نشر في 18 نوفمبر 2022 - 21:34 شارك غرِّد أرسل 73 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/oN2VM اقرأ أيضا شنقريحة : عقد القمة العربية بالجزائر مكنت بلادنا من العودة القوية على الساحة الدولية قناة النهار 14 نوفمبر سامية طبوش تبدع بقصيدة "سألوني" في ذكرى الثورة التحريرية قناة النهار 03 نوفمبر قيس سعيد : لايمكن أن نصل إلى أي نتيجة مالم نعالج أسباب الإنقسام و الفرقة قناة النهار 02 نوفمبر لعمامرة: نحيي الأشقاء الفلسطينيين على إنخراطهم في مبادرة المصالحة قناة النهار 29 أكتوبر "والدة طالبة تعرّضت للإحتراق باقامتها الجامعية:" رسالتي للطالبات ما تستعملوش قارورات الغاز قناة النهار 13 نوفمبر يحيى طبيش يؤدي قصيدة رائعة بصوته الجميل بمناسبة الذكرى 68 لإنتدلاع الثورة قناة النهار 03 نوفمبر إبراهيم الشنوي يمـ.وت على الممثل "صالح أوقروت" ويقلده في أغنية "جا الماء نوض تعمر" قناة النهار 09 نوفمبر جزائريون: صناعة العود .. فن متوارث يقاوم الإندثار قناة النهار 14 نوفمبر "رئيس المجلس الرئاسي الليبي:" لايزال الشعب الليبي يلتمس طريقه لإعادة بناء الدولة على أسس الحرية قناة النهار 02 نوفمبر "شاهد.. مديرة مهرجان قرطاج السينمائي تمدح صحفية النهار.." أنت جميلة ومتألّقة قناة النهار 30 أكتوبر