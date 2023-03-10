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دلال خير: شابة في ربيع العمر أصيبت بشلل نصفي تروي قصتها ومعاناتها مع المرض

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: شابة في ربيع العمر أصيبت بشلل نصفي تروي قصتها ومعاناتها مع المرض
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