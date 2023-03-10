قناة النهار دلال خير: شابة في ربيع العمر أصيبت بشلل نصفي تروي قصتها ومعاناتها مع المرض بقلم النهار أونلاين نشر في 10 مارس 2023 - 20:48 شارك غرِّد أرسل 97 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/p7Uj5 اقرأ أيضا أحوال الطقس / إستمرار الأجواء المستقرة على هذه المناطق قناة النهار 10 مارس السعيد شنقريحة : الزيارة دليل على الإرادة الثابتة والصريحة لبلدينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية قناة النهار 27 فيفري حريق بحظيرة الحافلات لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري كوريفا بالعاصمة قناة النهار 01 مارس محمد لمين DZ: الشعب السوري يعيش في سنوات الثمانينات ووضعهم مزري جدا قناة النهار 17 فيفري أحوال الطقس / قدوم إضطراب جوي مُحمّل بأمطار وثلوج على هذه المناطق قناة النهار 19 فيفري إنتاج الكوابل والمحولات الكهربائية.. تحدي لتغطية السوق المحلية والتصدير بغليزان قناة النهار 24 فيفري ترندينغ: تلاميذ سابقون يكرمون معلمتهم يهدونها عمرة وبلوغر مصرية يتخلى عنها خطيبها بعد فقدانها لبصرها قناة النهار 01 مارس رئيس الجمهورية يشرف على تكريم حرائر الجزائر والتي تفوقن وأبدعن في العديد من المجالات قناة النهار 08 مارس تيزي وزو: زيارة إلى منزل الشهيد كريم بلقاسم لإسترجاع بطولاته قناة النهار 18 فيفري عبد القادر شافي: هذا هو مخطط نفطال لتجسيد إستراتجية الرئيس تبون حول الإنتقال نحو الطاقات النظيفة قناة النهار 20 فيفري