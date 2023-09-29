قناة النهار دلال خير: شابة في مقتبل العمل تعاني من مرض السكوليوز تسبب لها في عدة مضاعفات علاجها الوحيد في الخارج بقلم قناة النهار نشر في 29 سبتمبر 2023 - 22:03 دلال خير شارك غرِّد أرسل 11 0 رابط دائم : https://nhar.tv/iQE2M اقرأ أيضا صريح جدا: هكذا كانت أجواء اليوم الأول من الدخول المدرسي ... قناة النهار 20 سبتمبر صريح جدا: شباب جزائري يقتحم التجارة الإلكترونية.. وهذا هو سر رواجها قناة النهار 22 سبتمبر مستغانم : مشاريع سكانية تحتضر وتنتظر الإفراج قناة النهار 25 سبتمبر بجاية / تسليم مقررات و مفاتيح سكنات جديدة لمنكوبي الحرائق قناة النهار 29 سبتمبر سيدي بلعباس / طرقات مهترئة .. بالوعات عشوائية .. الوجه الآخر للولاية من داخل الأحياء قناة النهار 29 سبتمبر "كتكوتة" بإبتدائية لخضر بريش ببابا حسن تفتتح الموسم الدراسي يتلاوة آيات من القرآن الكريم قناة النهار 19 سبتمبر فاسألوا : بركة الوضوء قناة النهار 12 سبتمبر قرار فتح استيراد اللحوم البيضاء..تثمين للقرار وآمال بتراجع الأسعار قناة النهار 12 سبتمبر ماما مسعودة: عندي مسلسل نخدم فيه.. ربي يعطيني الصحة ونكملوا قناة النهار 15 سبتمبر صريح جدا: ما مدى ثقة الجزائريون في الإستشارت الطبية عبر التيك التوك ..؟ قناة النهار 29 سبتمبر