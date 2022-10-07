قناة النهار دلال خير: شاب تعرض لحادث سقوط قلب حياته رأسا على عقب.. يطلب من المحسنين مساعدته في العلاج بقلم النهار أونلاين نشر في 07 أكتوبر 2022 - 22:23 شارك غرِّد أرسل 45 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HQJRP اقرأ أيضا إنطلاق الحملة الوطنية للإحصاء العام السادس للسكان والسكن 2022 قناة النهار 25 سبتمبر لوحات إلكترونية وسبورة ذكية للتلاميذ..آخر التحضيرات من إبتدائية نموذجية رقمية بالعاصمة قناة النهار 21 سبتمبر عين الدفلى: شاهد..كيف استقبل التلاميذ معلميهم اليوم بثانوية بلدية بطحية 😍 قناة النهار 05 أكتوبر حكاية نجاح / "سامية" من فقيرة إلى صاحبة مشروع كبير.. والبداية بـ110 دج فقط .. ترقبوها قناة النهار 18 سبتمبر نقل: الإزدحام المروري يعود للواجهة مع الدخول المدرسي .. أي إستراتيجية لحلها قناة النهار 22 سبتمبر حكاية نجاح: نوابغ ومخترعون جزائريون يروون قصص نجاحهم وكيف كانت البداية من الصفر قناة النهار 05 أكتوبر فاسألوا : الدعاء سلاح المؤمن قناة النهار 03 أكتوبر طالع هابط: النوي يطالب الجميع بوضع اليد في اليد لبناء الجزائر الجديدة قناة النهار 04 أكتوبر مجتمع: تحضيرا لعشاء المولد النبوي "الرشتة والشخشوخة" سيدتا الموائد قناة النهار 06 أكتوبر شوفو حكايتي: أم تعاني من السرطان وتستغيث لإنقاد إبنها الذي تعرض لخطأ طبي أفقده البصر قناة النهار 18 سبتمبر