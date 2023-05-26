قناة النهار دلال خير: شاب في ربيع العمر أصيب بورم خبيث على مستوى الوجه يطلب منكم المساعدة للعلاج بقلم النهار أونلاين نشر في 26 ماي 2023 - 22:33 شارك غرِّد أرسل 7 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lGFh5 اقرأ أيضا تشكيلة من مختلف القوات البرتغالية تؤدي التحية الشرفية للرئيس تبون ونظيره البرتغالي قناة النهار 23 ماي إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بهذه الولايات قناة النهار 20 ماي صريح جدا: هذه هي الوصايا التي أخذها الجزائريون عن الرسول عليه الصلاة و السلام قناة النهار 21 ماي سكيكدة: تراجع في إنتاج الفراولة المكركبة بسبب الجفاف قناة النهار 10 ماي الشيخ النوي: ظاهرة دخيلة وغريبة في المساجد الجزائرية.. كراسي جماعية مثبتة أثناء الصلاة قناة النهار 11 ماي وزير الخارجية السعودي: التعاون بين البلدين يخدم أمن واستقرار العالم العربي.. قناة النهار 09 ماي تخصيص 12 حاصدة لتجميع وتخزين الحبوب تحسبا لإنطلاق موسم الحصاد بالجلفة قناة النهار 13 ماي ملعب الدويرة بسعة 40 ألف متفرج.. وبمعايير دولية مضادة للزلازل قناة النهار 20 ماي إنطلاق إختبارات الفصل الثالث لأقسام الرابعة متوسط قناة النهار 16 ماي وهران : أعشاب ومستحضرات لتقوية وتنشيط ذاكرة المقبلين على الإمتحانات المصيرية قناة النهار 20 ماي