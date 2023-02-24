قناة النهار دلال خير: شاب مصاب بمرض القصور الكلوي.. أرهقته عملية تصفية الدم ويحتاج لزراعة كلى بقلم النهار أونلاين نشر في 24 فيفري 2023 - 21:05 شارك غرِّد أرسل 40 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OTfJx اقرأ أيضا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفقد إلى المدرسة العليا للإشارة بالقليعة قناة النهار 22 فيفري قناة النهار تستقبل وتكرم فريق الحماية المدنية العائد من تركيا قناة النهار 16 فيفري كوثر أوعلال: أنا أحضر من أجل أبي وأتمنى تحقيق حلمه بالحصول على ميدالية في أولمبياد 2024 قناة النهار 19 فيفري رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" يستقبل سفير باكستان المنتهية مهامه بالجزائر قناة النهار 09 فيفري خارجية: وضع خلية أزمة لمتابعة أوضاع الجالية الوطنية في تركيا وسوريا قناة النهار 06 فيفري الجزائر تفتك كأس العالم للحلويات بمونديال الطبخ بتونس قناة النهار 14 فيفري خارطة توزيع الحليب.. هل تحتاج إلى مراجعة قناة النهار 20 فيفري عودة الأمطار الغزيرة بداية من الإثنين..التفاصيل قناة النهار 04 فيفري شاهد.. تميمة الشان "قبطان" يبادل جماهير ملعب نيلسون مانديلا التحيات قناة النهار 04 فيفري صحة: المؤثرات العقلية .. نحو إستحداث منصة وطنية رقمية لمتابعة مسار الوصفات الطبية قناة النهار 18 فيفري