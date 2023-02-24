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دلال خير: شاب مصاب بمرض القصور الكلوي.. أرهقته عملية تصفية الدم ويحتاج لزراعة كلى

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: شاب مصاب بمرض القصور الكلوي.. أرهقته عملية تصفية الدم ويحتاج لزراعة كلى
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