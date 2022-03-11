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قناة النهار

دلال خير: شاب مصاب بمرض منذ الولادة حرمه من عيش حياة طبيعية وضاع أمله وطموحه معه

بقلم قناة النهار
دلال خير: شاب مصاب بمرض منذ الولادة حرمه من عيش حياة طبيعية وضاع أمله وطموحه معه
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