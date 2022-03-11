قناة النهار دلال خير: شاب مصاب بمرض منذ الولادة حرمه من عيش حياة طبيعية وضاع أمله وطموحه معه بقلم قناة النهار نشر في 11 مارس 2022 - 21:33 شارك غرِّد أرسل 58 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/XvqqM اقرأ أيضا بعد تداول الصور الكارثية للطفل نذير وكيف يصل إلى المدرسة..التلميذ تغير حاله شاهد ماذا قال قناة النهار 21 فيفري انطلاق عملية التسجيل للإستفادة من منحة البطالة عبر المنصة الرقمية المستحدثة قناة النهار 25 فيفري وزيرة الثقافة والفنون ووالي العاصمة في زيارة عمل وتفقد للقصبة العتيقة قناة النهار 25 فيفري بلماضي: "أتحمل مسؤولية اخفاقنا في "كان" الكاميرون" الرياضة 27 فيفري مواطنون يهنؤون مجمع لنهار بمناسبة الذكرى الـ 10 لتأسيس القناة قناة النهار 06 مارس الشيخ النوي: خاوتنا الأشقاء في الخليج لي يمسهم يمسنا.. فرقتنا الظروف والخونة والتاريخ يشهد قناة النهار 24 فيفري زملاء في قناة النهار يكشفون.. 10 سنوات من الريادة لم تكن بالشيء السهل قناة النهار 06 مارس وزير النقل: السكة الحديدية الحل الأمثل للتخفيف من الأزمة المرورية الوطني 03 مارس رئيسة تحرير موقع النهار أونلاين :" رافقنا الأطباء في محنة كورونا وخسرنا زملائنا بسبب الفيروس !" قناة النهار 06 مارس رياح قوية وأمواج عالية تصل المترين في هذه السواحل أخبار الجزائر 09 مارس