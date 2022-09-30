قناة النهار دلال خير: شاب معاق جسديا وذهنيا منذ الولادة.. عائلته تناشد المحسنين للتكفل بحالة إبنهم بقلم النهار أونلاين نشر في 30 سبتمبر 2022 - 20:08 شارك غرِّد أرسل 30 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QVrJm اقرأ أيضا مستغانم : عائلات تقطن على ضفاف الأودية وحياتها مهددة بالخطر قناة النهار 17 سبتمبر تساؤلات: إنطلاق عملية تكوين أساتذة تدريس اللغة الإنجليزية في الطور الإبتدائي قناة النهار 11 سبتمبر الفريق أول السعيد شنقريحة يقدم تشكراته الخالصة وعرفانه الكبير للمشرفين من طاقم فني ومدربين قناة النهار 10 سبتمبر رفقاء القائد محرز يستقبلون أطفال مرضى التريزوميا في التدريبات قناة النهار 25 سبتمبر أمن العاصمة يطيح بشبكة إجـ ـرامية تتاجر بالمـ.ـخدرات الصلبة على مستوى باب الوادي قناة النهار 28 سبتمبر الشيخ النوي: رسالة للسلطات ووزير العمل من مواطنين جامعيين مكفوفين.. خدموهم عندهم أولوية قناة النهار 20 سبتمبر دلال خير / طفلة تتعـ.ـذّب بسبب المرض.. حلمها الوحيد أن تُصبح طبيبة.. ترقبوها قناة النهار 22 سبتمبر عين تموشنت : رب عائلة معاق يذرف الدموع حسرة على وضعيته.."راني مريسكي بحياتي و حياة ولادي قناة النهار 11 سبتمبر "شاهد الحالة الكارثية بمحيط متوسطة الكامبو حي بومليك بسيدي بلعباس.."هذي متوسطة ولا غابة قناة النهار 25 سبتمبر أهالي ضـ.حايا حادث الجلفة: كارثة..ماعندناش أطباء والقطرة في السبيطار لازم السلطات تجي على غفلة وتشوف قناة النهار 10 سبتمبر