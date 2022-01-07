قناة النهار دلال خير: شاب من عائلة ميسورة الحال مصاب بالشلل يحلم بعيش حياة بلا وجع ويقف على قدميه بقلم النهار أونلاين نشر في 07 جانفي 2022 - 20:27 شارك غرِّد أرسل 119 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jqpsf اقرأ أيضا لقاء خاص بمتابعة وتنمية النشاطات المرتبطة بصناعة الدراجات والدراجات النارية قناة النهار 07 جانفي طارق القليعي يشارك النهار حصريا كواليس "لخضرا Avant tout" قناة النهار 03 جانفي النهار breakfast من ولاية جيجل مع الشاف محمد..كيفية تركيب الميلفاي قناة النهار 07 جانفي أنا شابة عمري 23 سنة ينتقدوني عائلتي كثيرا..فقدت الثقة في نفسي ماذا أفعل؟! قناة النهار 02 جانفي حديث الصحافة : رفع الأجور بعد 6 أشهر..ومنحة البطالة قريبا قناة النهار 01 جانفي صريح جدا: هكذا يتعامل الرجل الجزائري مع الزوجة المتسلطة قناة النهار 27 ديسمبر عرقاب : حتى الآن حققنا 60 كلغ من الذهب قناة النهار 20 ديسمبر صريح جدا: هذا هو المبلغ الذي يخصصه الجزائريون لشراء الملابس قناة النهار 05 جانفي الشيخ النوي: إستثمارات خاصة في قطاع تربية الخيول والفروسية قناة النهار 30 ديسمبر جزائريون: سيد علي شاب جزائري تفنن في تحضير أطباق مميزة قناة النهار 05 جانفي