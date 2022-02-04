قناة النهار دلال خير: شاب يتيم مصاب بهشاشة العضام يصارع المرض لوحده لا سند له ولا معيل بقلم قناة النهار نشر في 04 فيفري 2022 - 21:16 مجتمع شارك غرِّد أرسل 58 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: مبادرة الجزائر ومساعيها في قضية سد النهضة محور تباحث لعمامرة مع نظيره الإثيوبي رابط دائم : https://nhar.tv/EpJUZ اقرأ أيضا رئيس الكاف: المنتخب الجزائري يجعل إفريقيا تفتخر قناة النهار 22 جانفي المسيلة : سلوكيات وتصرفات غير أخلاقية لبعض الصيادين تضر بالثروة بموسم التكاثر قناة النهار 04 فيفري المجاهد عبد الحميد زوبا .. مراسم جنازة فقيد الكرة الجزائرية قناة النهار 03 فيفري دورات تكوينية بشعار "كن.. في أسبوع".. أسعار خيالية لبيع شهادات تخلو من المصداقية قناة النهار 03 فيفري سبقاق: الكرة الجزائرية فقدت قامة من القامات الرياضية الرياضة 03 فيفري مستقبل طفل ضاع بسبب ضربة بالخطأ أثناء اللعب عائلته تطلب المساعدة لإسترجاع بصره قناة النهار 28 جانفي مومن أيت قاسي يثور ضد حكام كأس إفريقيا ويوجه رسالة قوية لأعضاء الفاف قناة النهار 17 جانفي توقعات مناصري المنتخب الوطني ضد كوت ديفوار.. ورسالتهم لوزير السعادة قناة النهار 19 جانفي سكنات الضيق" بالمنزل العائلي ترمي بأسرة عبد المطلب إلى الشارع" قناة النهار 29 جانفي آلو فارس: بوراك بعجينة الفيلو😋😋 وحلوى جافة لقهوة لعشية ولا أروع قناة النهار 24 جانفي