قناة النهار دلال خير: شقيقان مصابان بالفشل الكلوي يعانيان من آلام لا توصف ويحتاجان لزراعة الكلى في أقرب وقت بقلم النهار أونلاين نشر في 30 ديسمبر 2022 - 21:12 شارك غرِّد أرسل 49 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/VB1YS اقرأ أيضا سياسة: مؤسسات الدولة تتجند للقضاء على التفاوت في التنمية بين المناطق قناة النهار 13 ديسمبر في أم أس تكشف عن وحدة إنتاج لواحق الدراجات النارية وتعرض موديل "إكس دي في" قناة النهار 24 ديسمبر وزير العدل : انتهينا من عملية المعالجة القضائية لملفات الفساد خلال الثلاث سنوات الأخيرة قناة النهار 27 ديسمبر "شوفو حكايتي: معاناة حقيقية.. أم تعيش وأطفالها بموقف حافلات.. "حاولوا يسرقولي ابنتي أكثر من مرة قناة النهار 25 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب الكرواتي يملك أقوى خط وسط في المونديال وخبرة لاعبيه ستخلق صعوبات للأرجنتين قناة النهار 12 ديسمبر "رئيس الجمهورية :" ممنوع إستيراد حاجة تتّخدم في الجزائر..بشرط إحترام ذوق المواطن قناة النهار 14 ديسمبر وزير الصحة : مستشفى زرالدة سيدخل حيز الخدمة في القريب العاجل قناة النهار 15 ديسمبر نسيمة جعفر باي: سنة 2022 جازت سريعة جدا وغربالي خدم بزاف قناة النهار 29 ديسمبر صريح جدا: هذه هي الحكمة التي يعتمدها الجزائري في حياته اليومية .. قناة النهار 30 ديسمبر الذكرى الـ 3 لإنتخاب رئيس الجمهورية..إلتزام و إصلاحات عميقة قناة النهار 12 ديسمبر