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دلال خير: شقيقان مصابان بفقر الدّم الحاد ويحتاجان إلى عملية زراعة النخاع العظمي التي تجرى في الخارج

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: شقيقان مصابان بفقر الدّم الحاد ويحتاجان إلى عملية زراعة النخاع العظمي التي تجرى في الخارج
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