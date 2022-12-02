قناة النهار دلال خير: شقيقان مصابان بفقر الدّم الحاد ويحتاجان إلى عملية زراعة النخاع العظمي التي تجرى في الخارج بقلم النهار أونلاين نشر في 02 ديسمبر 2022 - 19:16 شارك غرِّد أرسل 17 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Pq6pN اقرأ أيضا إجراءات عملية لتنظيم شعبة اللحوم الحمراء وتخفيض الأسعار قناة النهار 18 نوفمبر تسريبات الغاز.. "الشوديار" جهاز للتدفئة الأكثر حماية ووقاية قناة النهار 30 نوفمبر "حسين آشيو: "المنتخبات العربية والإفريقية ما تلحقش لمتوسط مستوى المنتخبات الاوروبية قناة النهار 30 نوفمبر الملابس الشتوية.. صنع في الجزائر يحاول فرض نفسه قناة النهار 22 نوفمبر الوزير الأول يصل إلى النيجر للمشاركة في قمة الإتحاد الإفريقي حول التنوع الإقتصادي قناة النهار 25 نوفمبر صريح جدا: "أقلّهن مهرا أكثرهن بركة".. هذا هو مهر العروس في الشلف قناة النهار 19 نوفمبر الأواني النحاسية .. سيدة الأطباق المنزلية تقع في قبضة شبكات التذويب بميلة قناة النهار 27 نوفمبر تساؤلات: ترسانة قانونية لتشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال قناة النهار 26 نوفمبر " بلايلي يكشف للنهار سبب تراجع مستوى الخضر.."واش راهو خاص في المنتخب؟ قناة النهار 20 نوفمبر صريح جدا: آراء الجزائريين حول الحد من إرهـ.اب الطرقات .. قناة النهار 23 نوفمبر