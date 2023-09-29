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قناة النهار

دلال خير: شقيقان من ذوي الإحتياجات الخاصة يناشدان المحسنين لمساعدتهما في العلاج

بقلم قناة النهار
دلال خير: شقيقان من ذوي الإحتياجات الخاصة يناشدان المحسنين لمساعدتهما في العلاج
دلال خير
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رابط دائم : https://nhar.tv/HPcHV
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