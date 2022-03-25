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قناة النهار

دلال خير: شقيقتان تعيشان في غرفة واحدة ويشتركان نفس المرض يشتهيان فقط هواء نقي ليتنفساه

بقلم قناة النهار
دلال خير: شقيقتان تعيشان في غرفة واحدة ويشتركان نفس المرض يشتهيان فقط هواء نقي ليتنفساه
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