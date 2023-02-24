قناة النهار دلال خير: طالبة جامعية تصارع مرضا نادرا يعرف بداء الكبد توجه نداء إستغاثة لمساعدتها على العلاج بقلم النهار أونلاين نشر في 24 فيفري 2023 - 21:04 شارك غرِّد أرسل 43 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/I4mo0 اقرأ أيضا الدولي السنغالي السابق "حاجي ضيوف": الجزائر تستطيع تنظيم حتى كأس العالم قناة النهار 04 فيفري صريح جدا: هذه هي الرياضة التي تستهوي الجزائريين قناة النهار 21 فيفري مجتمع: الطهي على الحجر البركاني .. طريقة جديدة إعتمدها محمد بمحله لجذب الزبائن قناة النهار 23 فيفري وزير الصناعة الصيدلانية : الإنطلاق في إنتاج أدوية مرض السرطان الأسبوع المقبل قناة النهار 12 فيفري دلال خير: طفل أصيب بشلل كامل ولم يتم تشخيص مرضه بعد وأمه تطلب المساعدة قناة النهار 10 فيفري وصول وفد سياحي يمثل عدة جنسيات عربية وأوروبية لإكتشاف الموروث المادي واللامادي بتبسة قناة النهار 05 فيفري رئيس الجمهورية :" راني مقلق .. وهذا هو عدوي " قناة النهار 24 فيفري توديع سفير الجزائر في سوريا لطواقم الهلال الاحمر الجزائري قناة النهار 12 فيفري دلال خير: قصة مؤسفة لشاب تعرض لإعتداء من أستاذته في طفولته تسببت له بفقدان للبصر قناة النهار 10 فيفري بعد حصولها على التأشيرة .. الطفلة "ميليسا" تغادر أرض الوطن لتلقي العلاج بالخارج قناة النهار 09 فيفري