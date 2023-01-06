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دلال خير: طفلة تجرعت مرارة المرض لمدة 13 سنة وهي تحتاج لعملية زراعة النخاع العظمي

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: طفلة تجرعت مرارة المرض لمدة 13 سنة وهي تحتاج لعملية زراعة النخاع العظمي
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