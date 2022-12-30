قناة النهار دلال خير: طفلة فقدت عينها اليسرى إثر حادثة إعتداء وتحتاج إلى زراعة قرنية لعودة بصرها من جديد بقلم النهار أونلاين نشر في 30 ديسمبر 2022 - 20:30 شارك غرِّد أرسل 78 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/clIuv اقرأ أيضا بوشيخي بوحوص: منظمة "بريكس" راجعة لخطاب الراحل هواري بومدين في السبعينات قناة النهار 26 ديسمبر طالع هابط: سوق سوريكال بباب الزوار في العاصمة يغرق في النفايات قناة النهار 27 ديسمبر طالع هابط: النوي يحيي وزير السكن بعد خرجته الأخيرة للمدية ولقائه بالمواطنين قناة النهار 20 ديسمبر الإبتزاز،التنمر وجرائم جنـ.سية ضد الأطفال عبر الأنترنت .. خبراء يرافعون لحمايتهم قناة النهار 13 ديسمبر جدلية العسل الأصلي والمغشوش.. كيف يُفرق المستهلك بينهما ؟ قناة النهار 30 ديسمبر سامية طبوش: لي يعرفوني برا كثر من لي يعرفوني في مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 15 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب الأرجنتيني كان منظم وإستطاع تخطي دفاع ووسط ميدان المنتخب الكرواتي قناة النهار 13 ديسمبر أجواء ربيعية على هذه المناطق قناة النهار 18 ديسمبر زهرة: الخوف الزائد على الأبناء يجعلهم في محيط إتكالي قناة النهار 21 ديسمبر دلال خير: أم تبكي بحرقة على مرض إبنيها.. علاجهم الوحيد في الخارج لكن بمبلغ خيالي قناة النهار 16 ديسمبر