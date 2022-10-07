قناة النهار دلال خير: طفلة لم تعش طفولة طبيعية.. حالتها الصحية معقدة وتحتاج إلى عدة عمليات جراحية بقلم النهار أونلاين نشر في 07 أكتوبر 2022 - 22:13 شارك غرِّد أرسل 40 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xYLEX اقرأ أيضا وزير التربية : هنالك إتفاقيات مع الشرطة و الدرك لتأمين محيط المدارس قناة النهار 22 سبتمبر إبنتي مهووسة بوزنها.. أنا قلقة قناة النهار 25 سبتمبر حكاية نجاح: مريم في تحدي لـ sport stacking قناة النهار 28 سبتمبر سبقاق: " رسميا الجزائر تترشح لإحتضان كأس إفريقيا 2025 " قناة النهار 01 أكتوبر النعامة: إنطلاق عملية جني البطاطا وتوقعات إنتاج 400 قنطار في الهكتار بصفيصيفة قناة النهار 06 أكتوبر الوزير الأول : إطلاق 219 إنابة قضائية من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج قناة النهار 03 أكتوبر شاهد..تلاميذ بإحدى المدارس في معسكر يعبّرون عن فرحتهم بالمطعم الجديد قناة النهار 23 سبتمبر شبابيك موحدة للإستثمار..نقطة الإتصال الوحيدة للمستثمر قناة النهار 04 أكتوبر غرداية / خيم لبيع الشاي والمأكولات التقليدية.. طريقة شباب لتحصيل مصدر رزقهم قناة النهار 30 سبتمبر شوفو حكايتي: قضية عمرها 50 سنة.. أب يرفض أطفاله بدون رحمة قناة النهار 02 أكتوبر