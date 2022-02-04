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قناة النهار

دلال خير: طفلة مصابة بمرض خبـ.يث وأم تتألم وتتحدث عن الظروف التي زادت من معاناتها

بقلم قناة النهار
دلال خير: طفلة مصابة بمرض خبـ.يث وأم تتألم وتتحدث عن الظروف التي زادت من معاناتها
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