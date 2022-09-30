قناة النهار دلال خير: طفلة مصابة بمرض خطير في الكبد ووالدها في رحلة بحث عن علاج يقلل عنها الآلام بقلم النهار أونلاين نشر في 30 سبتمبر 2022 - 19:24 شارك غرِّد أرسل 59 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zdMop اقرأ أيضا السياحة الحموية بخنشلة .. مكسب إقتصادي بحاجة لإستراتيجيات واضحة لتطويره قناة النهار 27 سبتمبر 115 سائح ليبي يصلون إلى ولاية سطيف.. محطتهم الأولى "حمام قرقور" قبلة السياحة الحموية قناة النهار 12 سبتمبر "سفير الجزائر بفرنسا :" الخطوط الجوية الجزائرية تتفاوض من أجل رفع عدد الرحلات مع فرنسا قناة النهار 13 سبتمبر المسيلة : الدرك الوطني يحجز 49 قنطار من التبغ المجفف و 10 ألاف كيس شمة قناة النهار 28 سبتمبر جزائريون: يتحدى الإعاقة ويعمل ميكانيكي سيارات قناة النهار 19 سبتمبر شاهد..أستاذة من إبتدائية ببومرداس تقدم الحلوى للتلاميذ بعد عودتهم لمقاعد الدراسة قناة النهار 21 سبتمبر مستغانم : النفايات تلوث المنظر الجمالي للمدينة والسكان متذمرون قناة النهار 21 سبتمبر صريح جدا / مشاهد صـ.ـادمة.. نقائص ومشاكل كبيرة تعاني منها ولاية البليدة قناة النهار 23 سبتمبر وزارة البريد تصدر طابع بريدي عربي موحد للقمة العربية قناة النهار 29 سبتمبر النوي يفضح مؤسسة إكسترانات للنظافة ويكشف بالدلائل كيف يتم تبذير أموال الدولة قناة النهار 22 سبتمبر