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دلال خير: طفلة مصابة بمرض فقر الدم القـ.اتل “الثلاسيميا الكبرى” تحتاج إلى عملية زراعة النخاع العظمي

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: طفلة مصابة بمرض فقر الدم القـ.اتل “الثلاسيميا الكبرى” تحتاج إلى عملية زراعة النخاع العظمي
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