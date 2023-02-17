قناة النهار دلال خير: طفلة مصابة بمرض فقر الدم القـ.اتل “الثلاسيميا الكبرى” تحتاج إلى عملية زراعة النخاع العظمي بقلم النهار أونلاين نشر في 17 فيفري 2023 - 22:41 شارك غرِّد أرسل 21 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/SmGFa اقرأ أيضا محمد لمين DZ: مشاهدة المأساة ومعاناة الناس في سوريا وتركيا أنستني مرضي قناة النهار 17 فيفري "طالع هابط: كارثة بالطريق السيار إتجاه العفرون.. " قريب مات ويتم الذراري قناة النهار 09 فيفري بومرداس: توقيف 4 أشخاص يقومون بسرقة السيارات والمركبات وتزوير هياكلها قناة النهار 31 جانفي "كيف تهـ.ـدّد أزمة الغذاء العالمية وجبة الزوالية بالجزائر "الكارانطيطة قناة النهار 11 فيفري مجيد بوقرة يوجه رسالة لرؤساء الأندية الجزائرية.. "بدلو العقلية" قناة النهار 31 جانفي فلاحة: المردود الفلاحي رهين غياب تحاليل التربة والإستعمال التقليدي قناة النهار 28 جانفي "طالع هابط: الشيخ النوي ينتفض.. "خلصوا الشباب لي وظفتوهم في عمليات الإحصاء قناة النهار 12 فيفري مجيد بوقرة: بدون اللاعبين أنا لا شيء وأنا جدّ فخور بهم قناة النهار 31 جانفي سياسة: بعد الوطن العربي وإفريقيا ... الجزائر توحد العالم الإسلامي قناة النهار 01 فيفري "شرف مخلوف :" قناة النهار مدرسة تعلّمنا منها وتتويجي اليوم كان بفضلها قناة النهار 10 فيفري