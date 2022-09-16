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دلال خير: طفل أصيب بإعوجاج العمود الفقري في حادث منزلي عجزت العائلة من تأمين تكاليف العلاج

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: طفل أصيب بإعوجاج العمود الفقري في حادث منزلي عجزت العائلة من تأمين تكاليف العلاج
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