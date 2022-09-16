قناة النهار دلال خير: طفل أصيب بإعوجاج العمود الفقري في حادث منزلي عجزت العائلة من تأمين تكاليف العلاج بقلم النهار أونلاين نشر في 16 سبتمبر 2022 - 23:11 شارك غرِّد أرسل 58 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zB43e اقرأ أيضا الشيخ النوي: الدرك الوطني بتلمسان يفكك شبكة لبيع لحم الحمير.. ردو بالكم قناة النهار 01 سبتمبر تيسمسيلت/ الحمّالة.. تعب وشقاء لكسب الرزق الحلال قناة النهار 06 سبتمبر تسليم وإستلام المهام بين وزير الأشغال العمومية والري ووزير الموارد المائية سابقا قناة النهار 09 سبتمبر برنامج Toutes Options: أسعار السيارات المستعملة من سوق بوقرة لهذا الأسبوع قناة النهار 27 أوت مشاهد من مصلحة الإستعجالات الطبية لجرحى انقلاب حافلة نقل المسافرين بالنعامة قناة النهار 31 أوت "وزير التربية :" حملة تنظيف لكل المؤسسات التعليمية قبل الدخول المدرسي قناة النهار 08 سبتمبر "الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز :"هناك دراسة لتصدير الطاقة لأوروبا قناة النهار 15 سبتمبر الجلفة: حملات مداهمة مشتركة لبؤر الإنحـ.راف و باعة المفرقعات تحسبا لمناسبة المولد النبوي الشريف قناة النهار 16 سبتمبر ابني يضرب الأطفال الآخرين.. ارشديني استاذة قناة النهار 08 سبتمبر نهاركم جديد/ تمارين رياضية لتقوية "عضلات الذراع الأمامية" قناة النهار 31 أوت