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دلال خير: طفل أصيب بشلل كامل ولم يتم تشخيص مرضه بعد وأمه تطلب المساعدة

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: طفل أصيب بشلل كامل ولم يتم تشخيص مرضه بعد وأمه تطلب المساعدة
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