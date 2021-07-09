الوطني دلال خير: طفل ابعد من المدرسة بسبب المرض وآخر بين الحياة الموت ورجل شتت المرض أسرته بقلم النهار أونلاين نشر في 09 جويلية 2021 - 20:43 شارك غرِّد 39 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=958183 اقرأ أيضا أمن البليدة يحيي ذكرى عيد الاستقلال بنشاطات ثقافية ورياضية وتاريخية الوطني 04 جويلية نقل بحري: باخرة "جانت" نقلت 900 حاوية خلال رحلتها الأولى الوطني 02 جويلية وزارة العدل: متابعة 22 شخصا بتهمة الغش في إمتحانات البكالوريا عبر 7 ولايات الوطني 22 جوان تسجيل 225 حالة جديدة من السلالة المتحورة منها 222 حالة من البريطانية .. وهذا توزيعهم حسب الولايات الوطني 21 جوان