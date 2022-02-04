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قناة النهار

دلال خير: طفل تعرض إلى حادث مأساوي غير حياته وحياة عائلته.. يحتاج إلى عملية جراحية خارج الوطن

بقلم قناة النهار
دلال خير: طفل تعرض إلى حادث مأساوي غير حياته وحياة عائلته.. يحتاج إلى عملية جراحية خارج الوطن
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