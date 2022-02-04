قناة النهار دلال خير: طفل تعرض إلى حادث مأساوي غير حياته وحياة عائلته.. يحتاج إلى عملية جراحية خارج الوطن بقلم قناة النهار نشر في 04 فيفري 2022 - 19:23 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 69 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: هذه آخر تطورات إنقاذ الطفل ريان رابط دائم : https://nhar.tv/ZcYD7 اقرأ أيضا غليزان : عائلة الطفلة آية تناشد المحسنين لمساعدة إبنتها على إجراء عملية مستعجلة قناة النهار 25 جانفي المواطنون واستحقاق التجديد النصفي..بين الوعي واللاحدث قناة النهار 30 جانفي برج بوعريريج: ورشة اليزيد لتصليح العجلات..عيون ساهرة لخدمة مستعملي الطريق قناة النهار 31 جانفي أخصائيون .. اللقاح هو السبيل لكسر حلقة العدوى ومنع ظهور سلالات جديدة قناة النهار 27 جانفي سارة تقتـحم مجال خاص بالرّجال .. عالم السيارات الميكانيكية قناة النهار 04 فيفري على طريقة الأفلام..شاهد كيف تم القبض على مـ.روج مهـ.لوسات في قسنطينة قناة النهار 04 فيفري بين الغلق و تشديد الإجراءات..الكليات و الإقامات الجامعية تتجند لمواجهة الكوفيد قناة النهار 24 جانفي جولة في أسواق التجزئة .. خضر تواصل أسعارها الإرتفاع وأخرى تستقر قناة النهار 25 جانفي تغيير الكمامة يوميا هل يقي من الإصابة بكورونا؟.. الأطباء يوضحون قناة النهار 28 جانفي مدرب كوت ديفوار يرد على الصحفية حول نقاط ضعف سيراليون قناة النهار 15 جانفي