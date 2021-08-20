قناة النهار دلال خير: طفل محروم من أبسط حقوقه..لم يستطع العلاج بسبب ضياع ملفه الطبي.. وفقر العائلة زاد الطين بلة بقلم النهار أونلاين نشر في 20 أوت 2021 - 22:38 شارك غرِّد 78 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974783 اقرأ أيضا فاسالوا: ماهو حكم الذي يحلف برأس أمه أو رأس أبيه؟ قناة النهار 09 أوت رئيس الجمهورية يترأس الإجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن قناة النهار 04 أوت الصيف يحلى معنا/ كيفية تقوية عضلات الجسم عن طريق "الكيتل بيل" قناة النهار 18 أوت مجمع "التغليف المغاربي" يشرع في تزويد المستشفيات بأسرة من الكرطون المحول قناة النهار 02 أوت