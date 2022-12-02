قناة النهار دلال خير: طفل مصاب بالصمم يحتاج إلى عملية زراعة قوقعة وعائلته تعاني الفقر والحرمان بقلم النهار أونلاين نشر في 02 ديسمبر 2022 - 21:19 شارك غرِّد أرسل 25 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ROxhh اقرأ أيضا هكذا ردّ لقمان DZ على يحيى طبيش.. "الناس يحبوك ويأمنوك في كلش" قناة النهار 24 نوفمبر داخل الـ18: بلماضي يعلن القائمة.. ويؤجل ضخ الدماء الجديدة وعريبي اللغز قناة النهار 12 نوفمبر فالحلوة و المرة: لالة زهور وسي زهير زوجان يكتبان قصة حب دامت 40 سنة لم تفرقهما مشاكل الحياة قناة النهار 21 نوفمبر طالع هابط: المنيعة.. قادرة تولي جنة على 3 سنوات رغم غياب التنمية قناة النهار 01 ديسمبر صريح جدا: هذه هي كمية الخبز التي يستهلكها الجزائريون يوميا .. قناة النهار 26 نوفمبر مشاريع تنموية معطلة لسنوات.. قاطنو دوار البراهمة بتسمسيلت قناة النهار 13 نوفمبر صريح جدا: إنعدام الصيانة والنظافة.. الحافلات المهترئة تهـ.دد حياة المواطنين ! قناة النهار 16 نوفمبر مومن أيت قاسي: المنتخب المغربي كان أكثر طموح وجرأة وبلجيكا كانت خارج الإطار قناة النهار 27 نوفمبر بحيرة الرغاية.. محمية طبيعية مهددة بالزوال بسبب المياه الملوثة و نفايات المصانع قناة النهار 13 نوفمبر دلال خير: مرض جلدي بسيط يتحول إلى نوع خطير من سرطان الجلد.. إيمان تتجرع مرارة الألم قناة النهار 18 نوفمبر