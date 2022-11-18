قناة النهار دلال خير: طفل مصاب بسرطان الدمّ يحتاج لعملية زراعة النخاع العظمي خارج الوطن بقلم النهار أونلاين نشر في 18 نوفمبر 2022 - 20:54 شارك غرِّد أرسل 57 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/i2KUl اقرأ أيضا الجزائر تفتح ذراعيها لإستثمارات الجالية العربية.. الجزائر بلد لم الشمل قناة النهار 29 أكتوبر مشاهد صادمة... محل للأكل السريع يبدل زيت القلي مرة في الأسبوع ويفتقر لشروط النظافة قناة النهار 15 نوفمبر ليلى زروقي : قطعنا خطوات كبيرة في هذه الدورة وسجلنا توافقا على كل المسائل الحساسة المهمة والمشتركة قناة النهار 31 أكتوبر بلماضي:لعبنا ضد منتخب مصنف ضمن Top 10 في إفريقيا قناة النهار 17 نوفمبر رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجمهورية اليمن قناة النهار 31 أكتوبر رئيس الجمهورية يعود لأرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية قناة النهار 08 نوفمبر السفير الفرنسي: نحن بصدد إعادة النظر في قرار تقليص التأشيرات قناة النهار 10 نوفمبر الشرطة والدرك بجيجل ينظمان حملة جهوية لتوعية سائقي الحافلات قناة النهار 10 نوفمبر صريح جدا: إنعدام الصيانة والنظافة.. الحافلات المهترئة تهـ.دد حياة المواطنين ! قناة النهار 16 نوفمبر الوزير الأول يستقبل الشيخ محمد بن مبارك أل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الممثل الخاص للملك قناة النهار 31 أكتوبر