قناة النهار دلال خير: طفل مصاب بشلل دماغي فقد والدته التي كانت ترعاه ووالده يطلب المساعدة لعلاجه في تركيا بقلم النهار أونلاين نشر في 03 مارس 2023 - 23:01 شارك غرِّد أرسل 27 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sztV5 اقرأ أيضا طالع هابط: بعد بث الحالة كارثية بالطريق السيار إتجاه العفرون.. السلطات تتحرك قناة النهار 14 فيفري قالمة: جني البطاطا غير الموسمية.. فرصة الكثيرين لكسب رزقهم قناة النهار 23 فيفري ثقافة التقاعس تغضب الرئيس.. ونواب الشعب ينشدون التغيير قناة النهار 22 فيفري تقييم تلاميذ الإبتدائي في التربية الإسلامية.. تلاوة القرآن بأحكام التجويد قناة النهار 13 فيفري بعثة الحماية المدنية تصل إلى مطار بوفاريك العسكري بعد إنتهاء المهمة بتركيا قناة النهار 15 فيفري إنتاج الكوابل والمحولات الكهربائية.. تحدي لتغطية السوق المحلية والتصدير بغليزان قناة النهار 24 فيفري وزير الصناعة يسلم الجائزة الأولى للجودة لمجمع سيفيتال قناة النهار 21 فيفري وزير الصناعة الصيدلانية : الإنطلاق في إنتاج أدوية مرض السرطان الأسبوع المقبل قناة النهار 12 فيفري رئيس الجمهورية: سنولي أهمية كبيرة للحبوب .. الندةر بدأت تمس أوروبا وعلينا ضمان تغذيتنا قناة النهار 28 فيفري بعدما ألقت الخلافات السياسية بظلالها.. الجزائر تقلص الإمتيازات الاقتصادية لفرنسا قناة النهار 11 فيفري