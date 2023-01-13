قناة النهار دلال خير: طفل مصاب بصمم عميق حلّه الوحيد زراعة القوقعة والتي سعرها أكثر من 250 مليون بقلم النهار أونلاين نشر في 13 جانفي 2023 - 20:26 شارك غرِّد أرسل 9 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Av4Hm اقرأ أيضا وزير الفلاحة : نسبة إنتاج القمح الصلب تغطي 95 %من الإحتياجات الوطنية قناة النهار 09 جانفي طالع هابط: بعد بث تسرب المياه يبوغزول في المدية.. النوي يوضح قناة النهار 27 ديسمبر ظريفة تتتحدث عن العادات القديمة ليناير وكيف كان يتم خطب الفتاة من أهلها في قرى القبائل قناة النهار 12 جانفي مشروع إغتـ ـيالات في العاصمة يُحبطها الجيش.. تفاصيل صادمة يكشفها الإرهـ.ـابي الموقوف قناة النهار 03 جانفي تساؤلات: مراجعة نظام الأجور والمنح .. كيف سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن قناة النهار 26 ديسمبر مجتمع: هذه هي مواقع سكنات الترقوي المدعم "LPA" بالعاصمة قناة النهار 04 جانفي نصر الدين قمريش: إختيار إسم "نيلسون مانديلا" على ملعب براقي ذكاء كبير من المسؤولين قناة النهار 24 ديسمبر حصاد 2022: إصلاح العدالة .. مكاسب وتحديات لتكريس دعائم سلطة قضائية مستقلة قناة النهار 31 ديسمبر ذاكرة: العيد ربيقة يدشن الجناح الخاص للرئيس الراحل هواري بومدين قناة النهار 29 ديسمبر الشيخ النوي: بودواو تخرج دبي التي بداخله وخدمت "رومبوان" بالذهب قناة النهار 03 جانفي