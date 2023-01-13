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دلال خير: طفل مصاب بصمم عميق حلّه الوحيد زراعة القوقعة والتي سعرها أكثر من 250 مليون

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: طفل مصاب بصمم عميق حلّه الوحيد زراعة القوقعة والتي سعرها أكثر من 250 مليون
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