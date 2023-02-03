قناة النهار دلال خير: طفل مصاب بمرض اللوكيميا أو سرطان الدم جعل حياته في خطر كبير وعلاجه يتطلب مبلغ ضخم بقلم النهار أونلاين نشر في 03 فيفري 2023 - 20:31 شارك غرِّد أرسل 53 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xKBqj اقرأ أيضا المدية / القــاتل الصامت يحصد الأرواح في ظل غياب ثقافة إنتقاء المنبهات الصوتية قناة النهار 26 جانفي إفتتاح المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية في موريتانيا قناة النهار 21 جانفي الدبلوماسية البرلمانية.. خطوات ثابتة في مسار دعم الدبلوماسية الجزائرية قناة النهار 30 جانفي فاسألوا : النهي عن إتيان الكهان قناة النهار 14 جانفي سعيدة: دوار أولاد خلف .. عزلة تنموية ومعاناة منذ سنوات قناة النهار 17 جانفي الوزير الأول: لم نستورد بذور الحبوب منذ سنة 1995 قناة النهار 19 جانفي عنابة: فرقة البحث والتدخل تحجز 73 كلغ من القنب الهندي قناة النهار 16 جانفي ارتفاع حوادث المرور في الآونة الأخيرة.. التقلبات الجوية على رأس الأسباب قناة النهار 26 جانفي غليزان: الأمطار الأخيرة تنقذ الموسم الفلاحي في المناطق المتأخرة في زراعة الحبوب قناة النهار 02 فيفري الحماية المدنية : هذه هي تفاصيل حادث وفاة 6 اشخاص إختـ.ـناقا بالغاز في الكاليتوس قناة النهار 16 جانفي