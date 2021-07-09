قناة النهار دلال خير: طفل مصاب بمرض في الأمعاء أجرى عدة عمليات جراحية وعائلته الفقيرة لا تملك تكاليف علاجه بقلم النهار أونلاين نشر في 09 جويلية 2021 - 22:47 شارك غرِّد 24 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=958271 اقرأ أيضا غليزان: واد بوقلال خطر يهدد ساكنة قرية البواردية ببلدية حد شكالة قناة النهار 29 جوان طالع هابط: كارثة بيئية في بلدية الرمشي .. نفايات تحتل الطرقات والأرصفة في غياب كلي للسلطات قناة النهار 20 جوان حسين بن عالية: سياسة الترقيع الإقتصادي قد ولّت والدليل إختيار أيمن بن عبد الرحمان كوزير أول قناة النهار 01 جويلية حالة الطقس🌞.. أجواء ثقيلة مع درجات حرارة مرتفعة 🌡️ ورطوبة عالية قناة النهار 26 جوان