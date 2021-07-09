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قناة النهار

دلال خير: طفل مصاب بمرض في الأمعاء أجرى عدة عمليات جراحية وعائلته الفقيرة لا تملك تكاليف علاجه

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: طفل مصاب بمرض في الأمعاء أجرى عدة عمليات جراحية وعائلته الفقيرة لا تملك تكاليف علاجه
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