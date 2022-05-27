قناة النهار دلال خير: طفل مصاب بمرض نادر وخطير لا علاج له والدواء يخفض المضاعفات فقط وغير موجود في الجزائر بقلم النهار أونلاين نشر في 27 ماي 2022 - 21:28 شارك غرِّد أرسل 31 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/i7hPd اقرأ أيضا فاسألوا / العدل أساس الحكم قناة النهار 11 ماي تلفزيون النهار يتقصى في حقيقة أخطار كبد سمك التونة قناة النهار 21 ماي تصريح وزير الخارجية السعودي عقب إستقباله من طرف رئيس الجمهورية قناة النهار 19 ماي طلبة يحتلون المراتب الأولى في مسابقة "هواوي" لتكنولوجيا الإعلام ويطمحون للعالمية قناة النهار 26 ماي برنامج " Toutes options": أسرار تصميم وتركيب ديكور لواحق وأجزاء الدراجات النارية قناة النهار 07 ماي باتنة: عبد السلام.. شاب يخوض تجربة ناجحة في مجال الصيد البحري قناة النهار 19 ماي "رئيس الجمهورية : "مستعدون للشراكة مع إيطاليا في مجال صناعة السفن المدنية والعسكرية قناة النهار 26 ماي هذه الفئة العمرية لم تتلق لقاح الجدري وهذه مدة انتقاله من انسان لآخر الوطني 24 ماي تلمسان : حفل تكريمي على شرف الطالب "فيصل حجاج" أحد حفظة القرآن الكريم الصغار قناة النهار 09 ماي تساقط أمطار رعدية في 11 ولاية أخبار الجزائر 25 ماي