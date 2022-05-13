قناة النهار دلال خير: طفل من عائلة فقيرة متعدد الإعاقة ووالده يتخبط بين تأمين لقمة العيش لأولاده أو العلاج بقلم النهار أونلاين نشر في 13 ماي 2022 - 22:56 شارك غرِّد أرسل 20 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZiBzc اقرأ أيضا طبيبكم / داء السكري وعلاقته بالصيام قناة النهار 28 أفريل الفنانة أمال ناصري و عبد العزيز بن زينة يطربان بلاطو النهار بصوت رائع قناة النهار 03 ماي علاش عليا 2/ راح يشارك في مسابقة لقى روحو وحدو يتيري على النّاس بالماء 😂😂 تبهديلة كبيرة قناة النهار 27 أفريل بجاية: الحماية المدنية تنقل جثـ.ـتين لصيادين تم إنتشالها بشاطيء ثالة يلف ببني كسيلة قناة النهار 09 ماي علاش عليا2 / جابوها تشارك في مسابقة😂😂لقات روحها تتبلّى الناس وتيري عليهم بالماء قناة النهار 28 أفريل أنا شاب وليت مقلق بزاف ونزعف على جال حوايج تافهين..كيفاش ندير؟ قناة النهار 03 ماي ميلة : أكثر من 400 هكتار من الحمص تواجه مصيرا مجهولا بسبب غياب المياه قناة النهار 11 ماي "صرخة: "عمي مولود 15 عام وهو ساكن داخل فورڨون.. خطرة ياكل خطرة لالا قناة النهار 11 ماي السير على سكك الترامواي .. الشرطة لاتتسامح مع المخالفين قناة النهار 13 ماي علاش عليا : تكون جايز طريق وتلقى واحد يصور فيك 😂 كيفاش راح تكون ردة فعلك ؟ قناة النهار 25 أفريل