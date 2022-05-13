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دلال خير: طفل من عائلة فقيرة متعدد الإعاقة ووالده يتخبط بين تأمين لقمة العيش لأولاده أو العلاج

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: طفل من عائلة فقيرة متعدد الإعاقة ووالده يتخبط بين تأمين لقمة العيش لأولاده أو العلاج
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