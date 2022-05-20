قناة النهار دلال خير: طفل من عائلة ميسورة مصاب بمرض ضمور العضلات والداه يناشدان المحسنين لمساعدته بقلم النهار أونلاين نشر في 20 ماي 2022 - 22:49 شارك غرِّد أرسل 18 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/F7USK اقرأ أيضا ممثلو الوسائل الإعلامية في لقاء تشاوري مع وزير الإتصال قناة النهار 12 ماي غياب ملكات جمال الجزائر في المسابقات العالمية .. ما السبب؟ قناة النهار 03 ماي بعد إصابة والدته بالسرطان.. حميد يناشد المحسنين لمساعدته في توفير الدواء قناة النهار 13 ماي الإكثار من تناول الحلويات يوم العيد.. الأطباء يحذرون قناة النهار 01 ماي جزائريون: إبراهيم .. شاعر في ثوب عون أمن قناة النهار 10 ماي صريح جدا: عيد الفطر..فرصة للتسامح والتآلف والتراحم عند الجزائريين قناة النهار 03 ماي صديق الراحل :" حزيم بابانا وخونا"..الجزائر خسرت قامة فنية كبيرة قناة النهار 05 ماي رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة قناة النهار 09 ماي صرخة: خالتي كلثوم وإبنتها تفترشان الشارع وسط الوحوش البشرية قناة النهار 18 ماي صحة: تحاليل ماقبل الزواج .. خطوة لحماية الأزواج والأبناء يتغاضى عنها الكثير قناة النهار 09 ماي